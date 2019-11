Hollywood-Star Jennifer Lopez (50) gibt alles für ihren Körper! Die heiße Latina hatte sich für ihre Rolle in dem Film "Hustlers" in absolute Topform gebracht! Immer wieder zeigt sie über die sozialen Netzwerke, wie durchtrainiert sie ist, und bekommt dafür auch reichlich Zuspruch! Sport und Ernährung hat für die 50-Jährige momentan höchste Priorität. Wie sehen die Mahlzeiten im Hause Lopez also aus?

Der US Weekly verriet die Sängerin jetzt, was bei ihr auf den Tisch kommt. Zum Frühstück gibt es einen Eiweißshake und dazu einen koffeinfreien Kaffee. Gegen Mittag isst sie gerne Gemüse wie Zucchini, Brokkoli oder Paprika und dazu oftmals Lachs. Am Abend gibt es dann noch eine Portion Quinoa mit verschiedenen Beilagen. Sie verzichtet also, so weit sie kann, auf Zucker und bevorzugt frische und unverarbeitete Zutaten.

Zu dieser strickten Ernährung gehört aber auch ein strenger Fitness-Plan! Dieser besteht aus einer Kombination von Cardio und Krafttraining. Für ihr Markenzeichen – ihren Po – gibt es bei jedem Training eine zusätzliche Einheit. Von dieser Zielstrebigkeit können sich wohl alle eine Scheibe abschneiden.

Instagram / jlo Jennifer Lopez nach dem Workout

Getty Images Jennifer Lopez, Musikerin

Getty Images Jennifer Lopez beim Closing der Versace Fashion Show im September 2019

