Mit diesem Look wurde Königin Máxima (48) mal wieder zu einem absoluten Blickfang! Die niederländische Royal-Dame ist für ihren farbenfrohen Style bekannt. Erst kürzlich präsentierte sie sich bei einer Filmpremiere mit ihrem Ehemann König Willem-Alexander (52) in einer grünen Glitzerhose auf dem roten Teppich. Obwohl die 48-Jährige bunte Outfits liebt, wirkt sie dabei immer apart. Und ihr neuester Herbstlook ist nicht nur megaelegant, sondern lässt Máxima geradezu strahlen!

Zur Verleihung des Prix de Rome erschien die Königin vor Kurzem in einem leuchtenden Ensemble. Das bernsteinfarbene, wadenlange Spitzenkleid umschmeichelte ihre Figur perfekt – der Ton brachte zudem ihr Gesicht zum Leuchten. Das Dress kombinierte die Dreifach-Mama mit einem gleichfarbigen, schrägen Hut und einem weiten Mantel. Der Look wurde mit hellen, bronzenen Pumps und einem schimmernden Make-up abgerundet – der perfekte Herbstauftritt!

Máxima bewies bereits in der Vergangenheit, wie umwerfend gut ihr diese Farbfamilie steht. Beim Royal Ascot, dem berühmten Pferderennen in Großbritannien, erschien sie im Sommer in einem sandfarbenen Flatterdress – und konnte mit dem passenden Blumenhut Modeliebhaber begeistern.

