Das Style-Battle der Royal-Ladys geht weiter! Seit Anfang der Woche beherbergt die britische Königsfamilie hohen Besuch: Das spanische Monarchen-Paar Felipe (51) und Letizia (46) und die niederländischen Blaublüter Willem-Alexander (52) und Maxima (48) sind zu Gast. Besonders die Damen sorgten am Montag für Mode-Schlagzeilen – bei einer Parade bezauberte Königin Maxima die Fans in einem modernen rosa Outfit, mit dem Herzogin Kates (37) zugeknöpfter Look kaum mithalten konnte. Am Tag darauf lud Queen Elizabeth II. (93) zum Royal Ascot. Doch wer hatte bei dem Pferderennen die Fashion-Nase vorn?

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz William (36) trudelte Kate am Dienstag auf der ältesten Pferderennbahn ein. Die 37-Jährige trug ein himmelblaues Kleid mit Spitze, Tüllrock und einem hochgeschlossenen, mit einer Schleife verzierten Kragen. Komplettiert wurde die Garderobe mit einem in Ascot üblichen Hut mit einer blauen Blume und Metallic-Pumps. Ihre niederländische Kollegin erschien in einem sandfarbenen, teils durchsichtigen Seidenkleid, kombiniert mit einem großen, mit Blüten geschmückten Fascinator, XL-Glitzer-Ohrringen und farblich passenden Lederhandschuhen. Maximas schönstes Accessoire dürfte aber ihr Lächeln gewesen sein.

Ob das glückliche Strahlen der dreifachen Mama wohl ihrem Ehemann zu verdanken ist? Schließlich konnten Maxima und Willem während des gesamten Events kaum die Finger voneinander lassen – und turtelten ausgelassen. Was sagt ihr: Hat die Blondine auch dieses modische Battle gewonnen – oder ist Kate ihr dieses Mal überlegen? Stimmt unten ab!

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William beim Royal Ascot

Getty Images König Willem-Alexander, Königin Maxima, Prinz William und Herzogin Kate in Ascot, Juni 2019

Splash News König Willem-Alexander und Königin Maxima beim Royal Ascot Pferderennen 2019

