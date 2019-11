Heißer Halloween-Look von Adele (31)! Vor rund einer Woche präsentierte das Stimmwunder erstmals seine erschlankte Figur. Nach der Trennung ihres Noch-Ehemannes Simon Konecki hatte sie ihre Ernährung umgestellt, um gesünder zu leben. Ganz nebenbei verlor die "Hello"-Interpretin dabei neun Kilo und gewann offenbar an Selbstbewusstsein dazu. Das bewies sie nun eindrucksvoll an Halloween: Adele ging als weibliche Version von Captain Hook und sprühte vor Lebensfreude!

Die mehrfache Grammy-Preisträgerin schlüpfte für eine Halloween-Party in der Nähe von Los Angeles in ein rot-schwarzes Leoparden-Kleid mit einem passenden Piratenhut. Ein kräftiges Augen-Make-up und ihre lange Wallemähne sorgten für einen wilden Look. Das Highlight ihres Kostüms war jedoch ein riesiger Haken als Hand. Instagram-Fotos ihres Kumpels Jedidiah Jenkins zeigen, wie viel Spaß die 31-Jährige unter anderem mit Breaking Bad-Star Aaron Paul (40) und dessen Frau Lauren bei dem Schauer-Event hatte.

Adele ist ein bekennender Halloween-Fan. Besonders beliebt bei ihren Fans ist ihr Look von 2017. Noch heute bekommt sie unter ihrem Foto auf Social Media regelmäßig Komplimente zu der hexen-inspirierten Verkleidung. Aber auch zwei Jahre später beweist die Musikerin, dass sie es immer noch drauf hat.

Instagram / jedidiahjenkins Adele an Halloween 2019

Instagram / jedidiahjenkins Adele und Aaron Paul mit Freunden

Instagram / adele Adele an Halloween 2017

