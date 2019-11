Was für eine coole Halloween-Parodie! Anlässlich des diesjährigen Gruselfests schmissen sich die nationalen und internationalen Promis so richtig in Schale: Während Kim Kardashian (39) sich als Elle Woods aus "Natürlich blond" verkleidetet, verwandelte sich Kevin Hart (40) in Dwayne "The Rock" Johnson. Und TV-Moderator Brad Goreski (42) sorgte mit seiner ausgefallenen Star-Maskerade für einen ganz besonders lustigen Hingucker: Der US-Amerikaner kostümierte sich als Jennifer Lopez in ihrem kultigen Versace-Look von 2000!

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der "Fashion Police"-Host ein Foto, das bei seinen Fans für Begeisterung sorgte: Mit einer braunen Langhaar-Perücke und in einer fast identischen Kopie des legendären Versace-Kleids blickt Brad ernst in die Kamera. Die Aufnahme betitelte er mit: "Jennifer Lopeski" – seine Follower waren hin und weg. "Du hast es so gut getroffen!" und "Wow, das ist beeindruckend!"

Brad war jedoch nicht der Einzige, der sich das Grammy-Awards-Outfit der 50-Jährigen als Halloween-Vorbild nahm: Auf ihrem eigenen Insta-Profil postete die gebürtige New Yorkerin ein Video, das aus Dutzenden Bildern besteht. Diese zeigen zahlreiche Fans, die ebenfalls den legendären J.Lo-Aufzug nachgestellt hatten.

Getty Images Brad Goreski, US-amerikanischer TV-Moderator

Anzeige

Instagram / bradgoreski Brad Goreski an Halloween 2019

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und P. Diddy bei den Grammys im Februar 2000

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de