Na, wenn das mal kein sexy Ausdruck von Bewunderung ist! Vergangenes Wochenende wurde in Hollywood schon die Grusel-Saison eingeläutet: Noch vor der offiziellen Halloweennacht am 31. Oktober feierte die Welt der Stars und Sternchen bereits ganz ausgelassen das Fest der Verkleidungen. Real Housewives-Star Lisa Rinna schlüpfte dafür in ein ganz besonderes Stückchen Stoff – und begeisterte damit sogar ihre prominente Muse!

Auf Instagram lüftete die TV-Hausfrau bereits, an welchem Look sie wochenlang getüftelt hatte: "Jenny from the Block", lautete die Bildunterschrift des Beitrags – und weitere Worte waren auch gar nicht nötig! Die 56-Jährige hüllte sich in eine fast exakte Kopie des Versace-Kleides, das keine Geringere als Jennifer Lopez (50) im Jahr 2000 bei den Grammy Awards getragen hatte! Hatte J.Lo damals noch ihre Bedenken dem extrem freizügigen Outfit mit XXL-Ausschnitt und Mega-Schlitz gegenüber geäußert, schien sich Lisa dagegen in dem luftigen Fetzen pudelwohl zu fühlen!

Die Musikerin, die ihren legendären Dschungel-Look in diesem Jahr ebenfalls noch einmal zum Leben erweckt hatte, war von der Adaption ihrer Showbiz-Kollegin hin und weg: "Es war super-, supersüß. Sie sah großartig aus", fand die 50-Jährige im Interview mit Access Hollywood.

