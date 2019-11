Heidi Klum (46) hat für diese Maskerade ganz schön viel Durchhaltevermögen bewiesen! Am Donnerstagabend feierte die Germany's next Topmodel-Chefin zum 20. Mal ihre berühmte Halloween-Party in New York City. Dafür hatte sie sich etwas ganz Besonderes ausgedacht: Wie jedes Jahr durften ihre Follower sie beim Verkleiden via Social Media verfolgen – Fans im Big Apple hatten sogar die Gelegenheit, live dabei zu sein. Heidi wurde in einem Schaufenster gestylt – und das dauerte dieses Jahr besonders lange!

Unglaubliche zwölf Stunden brauchte es, die Modelmama in eine Ekel-Alien-Braut zu verwandeln! Fans, die keine Möglichkeit hatten, vor Ort bei der Maskierung zuzusehen, hielt sie selbstverständlich bei jedem Schritt in ihrer Instagram-Story auf dem Laufenden. Nach und nach wurden die Silikonschichten auf Heidis Körper platziert. Zwischendurch aß sie, während die fleißigen Helfer an der Laufstegschönheit werkelten. Nach einem halben Tag Arbeit erstrahlte sie schließlich als Horrorfigur auf dem roten Teppich ihrer Feier.

Ihr Ehemann Tom Kaulitz (30) ging als blutiger Astronaut und schien im Trubel der Vorbereitungen komplett die Zeit vergessen zu haben, wie er Entertainment Tonight berichtete: "Ich habe mein komplettes Zeitgefühl verloren. Ich weiß nicht mal, wie lange ich für mein Kostüm gebraucht habe." Hättet ihr erwartet, dass Heidis Styling so lange gedauert hat? Stimmt ab.

MEGA Heidi Klum während ihrer Halloween-Vorbereitungen 2019

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum

MEGA Heidi Klum auf ihrer Halloween-Party 2019

