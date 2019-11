So bezaubernd hat Mega-Star Camila Cabello (22) in ihrer Kindheit ausgesehen! Die US-amerikanisch-kubanische Sängerin feierte ihren Durchbruch zunächst als Mitglied der Girlband Fifth Harmony, die 2012 bei der amerikanischen Version von X Factor gewonnen hatte. Mit ihrem ersten Hit als Solokünstlerin – "Havana" – eroberte die 22-Jährige dann im vergangenen Jahr die Charts. Seitdem ist sie nicht mehr aus dem Musikbusiness wegzudenken! Jetzt nimmt die Kubanerin ihre Follower per Foto mit in die eigene Vergangenheit!

"Kleines introvertiertes Baby", schreibt Camila zu einem Pic, das sie jetzt auf Instagram postete. Anhand dieses Fotos erinnert sich die Schönheit an ihre Kindheit zurück, während der sie wohl sehr in sich gekehrt und schüchtern war. Man sieht sie mit einer Kurzhaarfrisur und verlegenem Blick – über die Jahre hat sich die Sängerin allerdings ganz schön verändert! Wer hätte damals gedacht, dass sie in der Zukunft die Bühnen mit sexy Outfits und heißen Performances rocken wird?

Aktuell ist die hübsche Brünette mit Sänger Shawn Mendes (21) liiert. "Ich bin so glücklich. Ich kenne ihn jetzt schon so lange und, ich weiß nicht, er fühlt sich für mich wie Heimat an", schwärmte Camila in der Entertainment-Show Lorraine von dem Kanadier. Beruflich und privat scheint für das schüchterne Mädchen von damals also alles wunderbar zu laufen!

Instagram / camila_cabello Camila Cabello

Anzeige

Getty Images Camila Cabello im Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Die Sänger Shawn Mendes und Camila Cabello

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de