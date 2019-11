Beruflich und privat läuft es bei Benjamin Piwko (39) gerade ausgezeichnet! Vor einigen Monaten begeisterte der Schauspieler und Kampfkunst-Meister seine Fans zusammen mit Profitänzerin Isabel Edvardsson (37) bei Let's Dance und schaffte es in der Show sogar auf den dritten Platz. In den kommenden Wochen wird der Gehörlose während der "Let's Dance"-Tour erneut zusammen mit seiner Ex-Mentorin über das Tanzparkett schweben. Doch hat der Schauspieler bei all den Terminen noch Zeit für seine Frau Veronica Miller?

"Meine Frau versteht, dass ich wieder voll einsteigen möchte und dass es momentan sehr, sehr gut läuft bei mir und dass die Karriere aufwärts gegangen ist", erklärte der Hamburger im Interview mit Promiflash bei der Präsentation seines Buches "Man hört nur mit dem Herzen gut". Er wolle den Anschluss nicht verlieren und weiterhin seine Chancen nutzen. "Natürlich ist das Leben nicht so einfach, wenn man die ganze Zeit unterwegs ist, aber man muss auch mal etwas versuchen und ich arbeite sehr gerne", fügte der Strahlemann hinzu.

2011 lernte Benjamin die Profi-Bodybuilderin Veronica via Facebook kennen. Drei Jahre später gaben sich die beiden Turteltauben das Jawort. Für ihren Liebsten lernte die gebürtige Amerikanerin schließlich sogar Deutsch und die Gebärdensprache. Wegen seiner unterschiedlichen beruflichen Laufbahnen pendelt das Ehepaar zwischen seinen beiden Wohnsitzen New Orleans und Hamburg hin und her.

ActionPress Benjamin Piwko bei seiner Buchpräsentation

Anzeige

ActionPress Benjamin Piwko bei der Eröffnung der "BAR bOx“ von Jimi Blue Ochsenknecht

Anzeige

Instagram / benjamin_piwko Benjamin Piwko, Kampfsportler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de