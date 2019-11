Bill Kaulitz (30) war zu Halloween im Disney-Modus! Seine Schwägerin Heidi Klum (46) veranstaltete am 31. Oktober ihre alljährliche Halloween-Sause in New York. Und die Modelmama zog mit ihrem aufwendigen Kostüm mal wieder alle Blicke auf sich: Sie feierte als gruseliger Alien durch die Nacht – ihr Ehemann Tom Kaulitz (30) lief neben ihr als blutüberströmter Astronaut über den roten Teppich. Auch sein Zwillingsbruder Bill war ein echter Hingucker: Der Sänger hatte sich in eine dunkle Fee verwandelt!

Am Donnerstag posierte der Tokio Hotel-Frontmann mit freiem Oberkörper neben Tom und Heidi auf der Grusel-Fete. Bill trug riesige schwarze Flügel und hatte lange Hörner und eine Rastazopf-Perücke auf dem Kopf. Extrem betonte Wangenknochen aus Latex hatten seine Gesichtsstruktur verändert. Ob sich der 30-Jährige vom neuen Disney-Streifen "Maleficent: Mächte der Finsternis" inspirieren lassen hatte? Im zweiten Teil der Dornröschen-Saga trifft die böse Fee Maleficent (gespielt von Angelina Jolie, 44) auf ein verschollenes Dorf mit Artgenossen und lernt auch männliche Flügel-Kreaturen kennen, die wie Bill im Kostüm aussehen.

Die Idee hatte er sich vielleicht bei der Premiere der Märchen-Adaption am 30. September in New York geholt. Dort war er mit Tom und Heidi zu Gast gewesen. Glaubt ihr, Bills Look ist an "Maleficent" angelehnt? Stimmt ab!

Getty Images Tom und Bill Kaulitz mit Heidi Klum in New York 2019

Moviestore Collection/face to face/ActionPress Angelina Jolie als Maleficent

Getty Images Heidi Klum mit Tom und Bill Kaulitz auf der Premiere von "Maleficent: Mächte der Finsternis"

