Heiße Cat-Woman! Bella Hadid (23) zählt mittlerweile zu den berühmtesten Models der ganzen Welt. Selbst den begehrten Victoria's Secret-Runway läuft sie seit mehreren Jahren erfolgreich als schönes Unterwäsche-Model mit. Laut einer wissenschaftlichen Studie ist das Gesicht der 23-Jährigen aufgrund der Symmetrie sogar nahezu perfekt. Doch genau das verbarg das Topmodel an Kendall Jenners (23) Geburtstagsparty unter einer dicken Leder-Maske: Bella kam im hautengen Sadomaso-Outfit!

Kendall feierte ihren Geburtstag am Freitag vor und Freundin Bella überraschte die Party-Gäste mit einem megaheißen Cat-Woman-Kostüm. Eine enge Leder-Korsage, kleine Katzenohren an der Leder-Maske, die sie über ihrem Gesicht trug – Bella heizte die Stimmung mit ihrem Look ordentlich an. Auf Instagram postete das Model ein Spiegel-Selfie und schrieb dazu: "Der Gedanke daran, Batman so richtig fertigzumachen, lässt mich total... dreckig fühlen." Auf dem Bild leckte sie sich passend dazu ihre Leder-Handschuhe ab.

Ob ihr heißer SM-Look wohl mit Luka Sabbat abgesprochen war? Das Male-Model war auch ein Party-Gast im Hause Jenner und feierte zusammen mit Bella im passenden Leder-Style! Wie findet ihr die Outfits der beiden? Stimmt ab in der Umfrage!

Instagram / bellahadid Bella Hadid, Oktober 2019

wenn.com Bella Hadid und Kendall Jenner

ActionPress Luka Sabbat und Kaia Gerber, Oktober 2019, L.A.

