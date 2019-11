Na, da schwelgt wohl jemand in Kindheitserinnerungen! Ein brünettes Mädchen mit einem frechen Grinsen im Gesicht, ein Junge, der ganz unschuldig in die Kamera lächelt und ein kleines Mädchen, das – ganz in Rosa gekleidet – bis über beide Ohren strahlt. Zusammen ergeben die drei Fotos ein Familienbild mit zwei Generationen. Nur welche deutschen Stars verbergen sich hinter diesen Kinder-Motiven?

Daniela Katzenberger (33) postete die Collage auf ihrem Instagram-Account und forderte ihre Follower auf zu erraten, wer die Kids sind. Für ihre Fans reicht mit Sicherheit ein einziger Blick, um zu erkennen, dass der Frechdachs oben links Dani selbst ist. Der Junge ist niemand Geringeres als ihr Mann Lucas Cordalis (52). Und wer der süße Blondschopf unten rechts ist, dürfte allen klar sein: die gemeinsame Tochter Sophia (4).

In den Kommentaren stellten Danis Follower daraufhin mal wieder fest, wie ähnlich ihr Töchterchen ihr doch sieht. "Sophia sieht eins zu eins aus wie du, Daniela", meinte beispielsweise ein User. Findet ihr auch, dass die Vierjährige nach ihrer berühmten Mutter kommt? Stimmt ab!

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger mit Lucas Cordalis und Tochter Sophia

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Lucas Cordalis und ihre Tochter Sophia

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger mit Töchterchen Sophia Cordalis

