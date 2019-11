Überraschendes Update von Miriam Höller (32)! Immer wieder betont die Sportskanone, wie wichtig ihr Natürlichkeit sei. Ihre blonden Haare sind echt, sie schminkt sich eher ungern und zeigt sich im Netz auch gerne mal im entspannten Look – und genau dafür feiern ihre Fans die frühere Stuntfrau. Somit dürfte diese Aktion ihre Follower ganz schön von den Socken hauen: Miriam hat sich bei einer Kosmetikerin ihre Lippen pigmentieren lassen!

In einer Instagram-Story erklärte die 32-Jährige ihre Beweggründe: "Ich hab Lippen, die ganz hell sind – so wie meine Haut. Wenn ich irgendwas mache, wo ich nicht geschminkt sein will, sehe ich immer aus, als wäre ich krank." Miriam betonte: "Mir fehlt Kontrast, Farbe im Gesicht." Daraufhin habe sie ihre gute Freundin Jessica Paszka (29) konsultiert, die ihr Permanent Make-up empfohlen habe. Inzwischen habe die Fitness-Liebhaberin schon ihre zweite Sitzung absolviert. "Ich bin richtig zufrieden", freute sich die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin.

Am Samstagmorgen nahm Miriam ihre Abonnenten sogar mit ins Kosmetikstudio – und zeigte live, wie ihr Farbe unter die Haut gespritzt wird. Anschließend war ihr Mund mächtig geschwollen! "So würde ich mit aufgespritzten Lippen aussehen", witzelte die Beauty hinterher und stellte klar: "Das käme für mich aber nie infrage." Dieser ungewünschte Nebeneffekt lasse in der Regel nach ein bis zwei Tagen wieder nach.

Instagram / miriamhoeller Miriam Höller während der Pigmentierung ihrer Lippen

Anzeige

Uta Konopka/WENN Miriam Höller beim 20. Jubiläum von "Alarm für Cobra 11"

Anzeige

Instagram / miriamhoeller Miriam Höller nach der Pigmentierung ihrer Lippen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de