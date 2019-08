Seit einem Jahr schwebt Miriam Höller (32) endlich wieder auf Wolke sieben! 2016 brach die Ex-Stuntfrau sich bei einem Shooting beide Beine und verlor wenig später ihren Verlobten Hannes Arch (✝48) bei einem Helikopterabsturz. In Nathan Herbert fand sie daraufhin nicht nur Halt, sondern im Lauf der Zeit auch den Mann fürs Leben. Die einstige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin fühlt sich mittlerweile sogar bereit, ihren Liebsten zu heiraten!

Als die 32-Jährige nun im RTL-Interview nach möglichen Hochzeitsplänen gefragt wurde, entgegnete sie überraschend: "Nate hat mich noch nicht gefragt, aber ich würde auf jeden Fall Ja sagen, weil für mich so viele Dinge bewusst geworden sind." Kennengelernt hat sie den Chef eines kanadischen Forstwirtschaftsunternehmens nach ihrem Unfall, als sie gerade dabei war, das Laufen neu zu erlernen. "Er hat mit mir die ersten Schritte gemacht, er hat mich motiviert", erinnerte das Model sich zurück.

Miriam kann sich sogar vorstellen, zu Nate in dessen Heimat Kanada zu ziehen und dort eine Familie mit ihm zu gründen. Aktuell nehmen die beiden einige Veränderungen in seinen vier Wänden vor. "Wenn ich ein Haus renoviere, dann träume schon extrem in die Zukunft und stelle mir vor, wie irgendwann unsere Kinder hier zusammen umherlaufen und rufen: 'Mama, ich habe Hunger'", verriet Miriam.

Instagram / miriamhoeller Miriam Höller im August 2019

Anzeige

Instagram / miriamhoeller Nathan Herbert und Miriam Höller

Anzeige

Instagram / miriamhoeller Miriam Höller und Nathan Herbert in Kanada

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de