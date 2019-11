Bei Chrissy Teigen (33) lief es am Donnerstagabend wohl etwas zu gut – und zwar die Kehle runter! Die gruseligste Nacht des Jahres hat die Frau von John Legend (40) offenbar ordentlich begossen. Zusammen mit dem Popstar und ein paar Freunden hatte sich die zweifache Mutter an Halloween in eine schaurig-schöne Schale geworfen und wohl auch gehörig die Tassen gehoben. Am Morgen danach wirkte Chrissy ziemlich verkatert.

In ihrer Instagram-Story blickte nun das müde und zerzauste Model in die Frontkamera seines Smartphones. Doch nicht nur das Äußere der 33-Jährigen war in Mitleidenschaft gezogen, sie krächzte nämlich geradezu: "Ich glaube, ich werde nie wieder irgendetwas machen." Ihre Follower hätten am vergangenen Abend auf Kostüm-Postings verzichten müssen, weil sie ihr Telefon verlegt hatte. "Jetzt werde ich ein paar Sachen posten", meinte sie dann, wobei ihre körperliche Verfassung deutlich wurde: Sie musste aufstoßen, weshalb sie ein unangenehmer Schauer durchzuckte.

Daraufhin teilte sie ein paar Einblicke in ihre aufwendige Make-up-Vorbereitung für ihr Grusel-Outfit. Die Beauty hatte bei ihrem Look nämlich die Figur der bösen Hexe Maleficent imitiert. Der zweite Teil der Disney-Verfilmung mit Angelina Jolie (44) kam erst vor Kurzem in die Kinos.

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend, Hollywood-Stars

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen, Model

Getty Images Angelina Jolie bei der Premiere von "Maleficent: Mächte der Finsternis"

