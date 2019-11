Fit, fitter, Ellie Goulding! Hinter der erfolgreichen Sängerin liegt wohl eine ziemlich turbulente Zeit. Anfang August heiratete sie im ganz großen Stil ihren Liebsten Caspar Jopling. Um sich von den Hochzeitsstrapazen zu erholen, ging es für das Paar dann Mitte September in die wohlverdienten Flitterwochen. Doch trotz stressiger Vorbereitungszeit und dem ausgiebigen Liebesurlaub kam offenbar eine Sache bei der Blondine nie zu kurz: der Sport! Die fitte Beauty zeigte sich nun durchtrainierter denn je auf Social Media.

Auf Instagram teilte Ellie nun einen Schnappschuss, der bei dem einen oder anderen Follower für Schnappatmung gesorgt haben dürfte. Auf dem Foto posiert sie im Sport-BH und schaut dabei sexy in die Kamera. Der absolute Blickfang: Ellies ausgeprägte Bauch-Muskeln. Kein Wunder, dass die Fans unter diesem Beitrag regelrecht ausrasten: "Wunderschön! Du bist so wunderschön" oder "Du bist so großartig – und großartige Bauchmuskeln hast du auch!" lauten nur zwei der Kommentare.

Dass diese Muckis nicht von ungefähr kommen, beweist schon ein einfacher Blick auf ihren Insta-Account. Immer wieder zeigt sich die "Sixteen"-Interpretin beim Sport – sei es eine harte Box-Session, ein straffes Gym-Workout oder eine ausgedehnte Yoga-Stunde. Im Leben der Musikerin scheint die körperliche Ertüchtigung einen hohen Stellenwert zu haben.

Instagram / elliegoulding Ellie Goulding in ihren Flitterwochen

Getty Images Ellie Goulding 2019 in Italien

Instagram / elliegoulding Ellie Goulding, Sängerin

