Queen Elizabeth II. (93) muss sich wohl nie mit Blasen an den Füßen herumplagen! Es gibt kaum einen Tag, an dem die britische Königin keine Termine in ihrem Kalender hat. Ob Hochzeiten, Einweihungen oder Pressetermine mit zahlreichen Fotografen: Das royale Oberhaupt ist ständig auf Achse. Ein bequemes Schuhwerk ist dabei das A und O! Um neue Schuhe einzulaufen, fehlt es der Hoheit anscheinend aber an Zeit – für diesen Job soll die berühmte Hut-Liebhaberin extra eine Angestellte haben.

"Es wurde schon öfter berichtet, dass eine Verrückte die Schuhe der Königin trägt, um sicherzustellen, dass sie bequem sind. Und ja, ich bin so durchgeknallt", bestätigte Angela Kelly gegenüber The Sun ihren kuriosen Beruf. Die britische Modedesignerin arbeitet seit mehr als 25 Jahren als persönliche Beraterin der Queen. Aber muss zu ihren Aufgaben wirklich auch das Einlaufen von Schuhwerk gehören? "Die Königin hat wenig Zeit für sich und vor allem keine, um Schuhe einzulaufen", verriet Angela. Die Hutmacherin und ihre Majestät hätten die gleiche Größe, sodass sie gerne die Aufgabe übernehme.

Doch Angela scheint nicht nur in Sachen Mode die erste Anlaufstelle zu sein: Seit 2002 unterstützt die 61-Jährige die Queen als persönliche Assistentin und begleite sie auf Events. Über ihre Erfahrungen an der Seite der 93-Jährigen schrieb die Britin sogar mit Einverständnis ihrer Chefin ein Buch.

ActionPress Queen Elizabeth II. im Oktober 2019

Getty Images Angela Kelly, persönliche Assistentin der Queen

