Im Kinderfilm "Charlie und die Schokoladenfabrik" durchlebt die Hauptfigur einen bunten Traum: Der Junge Charlie bekommt eine Führung durch eine gigantische Fabrik voller Schokolade, Zuckerwatte und Bonbons – zu Halloween hat Khloe Kardashian (35) ihrem Töchterchen True Thompson (1) ein ähnliches Erlebnis ermöglicht. Im Netz teilt sie ein Bild ihrer Kleinen, die als Oompa Loompa verkleidet einen Süßwaren-Laden unsicher macht.

Auf Instagram veröffentlichte Khloe am Donnerstag den niedlichen Schnappschuss: Mit grüner Perücke und weißer Latzhose spaziert True als Willy Wonkas Helferlein durch einen Candy-Shop. Die kleinwüchsigen, singenden Figuren sind die Arbeiter in der Schokoladenfabrik, die Charlie am Ende der Geschichte übernimmt. Mit strahlenden Kinderaugen kann sich das Mädchen zwischen all den Leckereien anscheinend kaum entscheiden.

Das Oompa-Loompa-Kostüm war in diesem Jahr übrigens nicht die einzige Halloween-Garderobe für True. In ihren sozialen Netzwerken postete die Ex von Tristan Thompson (28) noch ein weiteres Outfit. Das Mama-Tochter-Duo hatte sich auch als böse Disney-Figur Cruella mit süßem Dalmatiner-Welpen verkleidet.

Instagram / khloekardashian True Thompson, Halloween 2019

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian mit ihrer Tochter, Oktober 2019

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian mit Tochter True, Halloween 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de