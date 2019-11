Kristen Bell (39) plaudert aus dem Nähkästchen! Die Schauspielerin ist seit zwölf Jahren mit ihrem Ehemann Dax Shepard (44) zusammen. Das Promi-Pärchen setzte dem privaten Glück 2013 und 2014 mit seinen beiden Töchtern noch eins oben drauf. Vor laufender Kamera packt die zweifache Mama nun ein ganz intimes Detail aus ihrem Privatleben aus: Ihr zweiter Nachwuchs wurde in einem Whirlpool gezeugt!

In ihrer Show Momsplaning with Kristen Bell offenbart die 39-Jährige, wann die Libido sie und ihren Mann überkommen hatte: "Du kannst in einem Whirlpool schwanger werden, denn so haben wir unser zweites Kind gezeugt. In einem Whirlpool auf Hawaii." Der Früchte tragende Wassersport fand allerdings nicht etwa im heimischen kühlen Nass statt. "Fun Fact: Unsere beiden Kinder wurden bei Freunden gezeugt", verriet die Blondine offenherzig.

Dass für Kristen Sex kein Tabu-Thema ist, machte sie auch schon Anfang des Jahres deutlich: In einer Folge von Ellen DeGeneres' (61) Talkshow erzählte die "The Good Place"-Darstellerin, dass sie ihrer Erstgeborenen Lincoln auf eine Frage hin genau erklärt hatte, wo die Babys herkommen.

Instagram / kristenanniebell Kristen Bell und Dax Shepard

Getty Images Dax Shepard und Kristen Bell 2019 in Beverly Hills

Getty Images Kristen Bell 2019 in Los Angeles

