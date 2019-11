Patrick Fabian (32) ist ein wahres Multitalent! Während der Berlin - Tag & Nacht-Darsteller seit August dieses Jahres besonders in seiner Rolle als stolzer Vater einer kleinen Tochter aufgeht, besitzt er noch viele weitere Fähigkeiten. Die Schauspielerei und seine Begabung als Stripper bei den SixxPaxx sind nur zwei davon – außerdem kann Patrick auch noch gut singen: Im Netz stellt der Fitness-Fan regelmäßig seine Stimme unter Beweis.

Egal ob Ed Sheeran (28), die Backstreet Boys oder deutsche Partyhits von Pietro Lombardi (27) und Co.: Auf Instagram teilte der TV-Hottie bereits eine ganze Highlight-Story voller spontaner Gesangseinlagen. Und auch auf YouTube lassen sich drei weitere Videos finden. Dabei handelt es sich aber nicht nur um Cover-Stücke – ein Link führt zum ersten selbst geschriebenen Song des Schauspielers mit Musikvideo: "In My Head" heißt das Meisterstück, in dem der Blondschopf seinen Gedanken freien Lauf lässt.

Bisher performte Patrick aber offenbar nur in seinen eigenen vier Wänden. Ob er in Zukunft auf einer großen Bühne stehen wird? Die Follower sind von seinem Gesangstalent jedenfalls angetan. "Du hast echt eine tolle Stimme", kommentierte eine Nutzerin. Auch wenn die große Karriere als Sänger noch aussteht – Töchterchen Lilly kann sich jedenfalls schon mal auf ein professionelles Gute-Nacht-Lied freuen!

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian mit Tochter Lilly, Oktober 2019

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian und seine Freundin, Oktober 2019

Instagram / happyundbella Patrick Fabian mit seiner Katze, Juli 2019

