Ab jetzt ist auch der Papa gefragt! Patrick Fabian (32) und seine Lea sind seit über einem Jahr ein Paar. Seit August wurde ihre Liebe durch die Geburt des ersten gemeinsamen Kindes gekrönt – sie sind stolze Eltern einer kleinen Tochter. Während anfangs hauptsächlich Lea für den Sprössling aufkam, kann jetzt auch der Berlin - Tag & Nacht-Darsteller seiner Vaterrolle nachkommen. Gegenüber Promiflash erzählte er von seinen neuen Aufgaben.

Seit wenigen Wochen schweben der Fitnessfreak und seine Freundin im Baby-Glück. Doch mit dem Nachwuchs änderte sich auch einiges: "Jetzt fängt Lea an, Milch abzupumpen, das heißt, ich darf die Kleine auch mal füttern", plauderte Patrick im Interview mit Promiflash am Rande des Kiss Cups in Berlin aus. Ansonsten würden für ihn als frischgebackenen Daddy Aufgaben wie Windeln wechseln, anziehen und trösten anfallen. "Alles was irgendwie in meiner Macht steht, versuche ich auch zu tun", verriet das SixxPaxx-Mitglied.

Um den Namen des Nachwuchses machte das Paar lange ein Geheimnis. In ihrem Geburtsbericht bei YouTube brachen der Schauspieler und seine bessere Hälfte dann aber ihr Schweigen – wenn auch eher ungewollt: Patrick ließ im Video die Katze aus dem Sack. Der süße Wonneproppen hört auf den Namen Lilly!

Instagram / patrickfabianofficial Lea und Patrick Fabian mit ihrer Tochter

Anzeige

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian mit seiner Tochter, September 2019

Anzeige

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian mit seiner Tochter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de