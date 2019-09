Nina Noel läutet den Baby-Countdown ein! Im März hatte die Köln 50667-Darstellerin ihre Schwangerschaft mit einem süßen Schnappschuss verkündet. Seitdem hat sie ihre Community mit regelmäßigen Updates auf dem Laufenden gehalten und scheint sich nun im Endspurt zu befinden. Sie hat die 40. Schwangerschaftswoche erreicht und präsentiert im Netz stolz ihren XXL-Bauch. Die Geburt ihres ersten Kindes steht also kurz bevor.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Schauspielerin ein Foto, auf dem sie in die Kamera lächelt und ihren Babybauch streichelt. "Seit heute sind wir in der (letzten?) 40. Schwangerschaftswoche und der Kleine könnte sich wirklich jeden Moment auf den Weg machen", schrieb sie. Sie kann es offenbar kaum noch erwarten, ihr Söhnchen endlich in den Armen zu halten.

Auch ihre Ex-Serien-Kollegin Iris Aschenbrenner (39) fiebert der Geburt von Ninas Baby aufgeregt entgegen. "Ich bin so gespannt, weil die Nina kriegt ja jede Minute ihr Baby. Die ist aber immer noch total entspannt", erzählte die Blondine, die selbst bald Mutter wird, in ihrer Instagram-Story.

Instagram / ninanoel Schauspielerin Nina Noel

Anzeige

Instagram / ninanoel Nina Noel, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / iris_aschenbrenner Iris Aschenbrenner, TV-Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de