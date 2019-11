Jetzt ist er unter der Haube – zumindest im TV! Denn gestern war es so weit: Julian Schneider (29) gab als Joshua Winter seiner Herzdame Denise Saalfeld (Helen Barke, 24) bei Sturm der Liebe das Jawort. Es war ein rauschendes Fest, das am Fürstenhof für die Turteltauben abgehalten wurde. Doch hinter diesen schönen Bildern steckt harte Arbeit! Joshua-Darsteller Julian verriet gegenüber Promiflash, warum der Dreh der Traumhochzeit so schwer war.

"Es war sehr anstrengend, er war an einem der heißesten Tage des Monats", erklärte er im Interview. Außerdem habe man die Spannung des Teams spüren können, da mit diesem Dreh natürlich auch eine komplette Staffel rekapituliert werde, sagte er dazu. "Aber ich denke, die Arbeit hat sich gelohnt", lautete sein Fazit. Dem konnten die Fans nur zustimmen: "Es war wirklich eine wunderschöne Hochzeit", "Die Braut und der Bräutigam haben mir sehr gut gefallen" und "Sehr schöne Location, schön arrangiert – alles wunderbar", lauteten zum Beispiel drei Kommentare auf der offiziellen Facebook-Seite von "Sturm der Liebe".

Julian selbst hat sich vor allem über drei Sachen gefreut: "Mir wurde für die Dreharbeiten ein Chevrolet-Cabrio aus den 50er Jahren versprochen und auch wenn es kein Mustang oder ein Cadillac ist, der Wagen sieht verdammt gut aus!", berichtete er begeistert. Außerdem habe er sich auf die Hochzeitsfeier mit allen Kollegen gefreut, die er in diesem Jahr habe kennenlernen dürfen. "Und es gibt eine ganz besondere Szene mit Farben am See."

"Sturm der Liebe", montags bis freitags ab 15:10 Uhr im Ersten.

