Bald steht die große TV-Hochzeit von Helen Barke (24) an! Ihr Sturm der Liebe-Charakter Denise Saalfeld wagt in der Telenovela den großen Schritt. Anfang November wird die Kunst-Expertin ihrem Partner Joshua Winter (Julian Schneider, 29) das Jawort geben. Erste Bilder der romantischen Zeremonie wurden bereits veröffentlicht. Würde Helen denn genauso heiraten wie ihre Serien-Rolle? Gegenüber Promiflash hat sie es verraten!

"Die Vorstellung meiner eigenen Hochzeit wäre gar nicht so weit entfernt von meiner Serienhochzeit", erzählte sie im Interview. Da sie ein großer Familienmensch sei, sei bei ihr natürlich, wie bei Denise, die ganze Familie mit dabei. Außerdem plauderte sie auch über ihre Trauung bei "Sturm der Liebe": "Die Traumhochzeit jeder Staffel wird bis ins Detail monatelang geplant. Jede Abteilung hat sich die größte Mühe gegeben und diese Hochzeit zu einer wirklichen Traumhochzeit gemacht."

An dem entscheidenden Tag habe sie so sehr gezittert und sei so nervös gewesen, dass sie beruhigt werden musste. Ihre Kollegen hätten ihr mehrmals sagen müssen, dass sie nicht tatsächlich heiraten werde. Trotzdem denkt sie gerne an den Drehtag zurück: "Die emotionalsten Szenen für mich auf der Hochzeit waren die mit meinem Serienvater und lieben Kollegen Dieter Bach (55)", führte sie aus. Der Gang zum Altar und der Vater-Tochter-Tanz seien Momente, die sie nicht so schnell vergessen werde.

Francesco Gulotta / ActionPress Julian Schneider und Helen Barke in München

Francesco Gulotta / ActionPress Helen Barkeim im SZD Maserati Tridente Store in München

Getty Images Helen Barke und Dieter Bach, "Sturm der Liebe"-Darsteller

