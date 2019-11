Da hat sich aber einer nicht nur im Schrank, sondern auch in der Tonlage vergriffen. Am Freitagabend legte John Legend (40) einen denkwürdigen spontanen Auftritt in den Universal Studios in Hollywood hin. Der Popstar, der für seine samtig-weiche Stimme bekannt ist, konnte so überhaupt nicht mit seinem Markenzeichen glänzen. Der zweifache Papa trällerte, als wäre es das erste Mal – Schuld daran war der Wein, den er sich vorher genehmigt hatte.

Auf Twitter teilte seine Frau Chrissy Teigen (33) nun eine Aufnahme ihres Mannes, der schief und krumm seinen Erfolgshit "All of me" zum Besten gab. "John hat sich mit Wein betrunken und gesungen", betitelte sie die Aufnahme, auf der auch sie dabei zu sehen ist, wie sie sich über die Performance ihres Mannes totlacht. Doch nicht nur der Sound des Musikers war gewöhnungsbedürftig. Auch Johns Look war skurril: Er trug einen Einteiler mit einem Aufdruck von seinem Gesicht. Den habe seine Frau von jemandem geschenkt bekommen "– und natürlich musste ich den Onesie anziehen", kommentierte der 40-Jährige die Szene auf Instagram.

Chrissy selbst dürfte sich an diesem Abend nicht so viel gegönnt haben wie ihr Göttergatte. Das Model könnte noch einen ziemlichen Schädel vom Vorabend gehabt haben. Am Tag nach Halloween wirkte sie in ihrer Instagram-Story etwas neben der Spur. "Ich glaube, ich werde nie wieder irgendetwas machen", meinte sie mit versteinerter, müder Miene.

Getty Images John Legend im Juni 2019

Getty Images John Legend und Chrissy Teigen im Juni 2018

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen, Model

