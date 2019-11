In nur wenigen Tagen ist es soweit: Kisu wird ihr erstes Kind zur Welt bringen! Auf Social Media lässt die Bloggerin ihre Fans an ihrem Verlauf der Schwangerschaft teilhaben. Als sie kürzlich mit ihrem Kevin vor dem Traualtar trat, traf sogar eines ihrer typischen Schwangerschaftssymptom ein: Nasenbluten. Diese kleine Panne gab sie ihrer Community sogar ebenfalls preis. Doch eine Frage, die ihren Abonnenten sehr am Herzen liegt, hat die werdende Mama bisher noch nicht beantwortet: Wird sie ihr Baby überhaupt zeigen?

Im Interview mit Promiflash während dem Beauty-Event "Glow Convention" erklärte die Netzberühmtheit, dass sie sich die Entscheidung noch offen lässt, ob und was sie von ihrer Tochter auf ihren Social-Media-Kanälen zeigen wird. Weder sie noch ihr Ehemann hätten etwas dagegen, ihr größtes Glück vor der Community zu verbergen. "Wenn ich aber das Gefühl habe, ich möchte etwas nicht zeigen, dann mache ich es auch nicht", erklärte die Influencerin.

Kisus Webkollegen, von denen auch einige bereits ihre eigene kleine Familie gegründet haben, mussten sich ebenfalls mit der Entscheidung auseinandersetzen, ob sie ihre Kinder im Netz zeigen wollen oder nicht. Erst im September entschieden sich Paola Maria (26) und ihr Mann Sascha Koslowski dazu, das Gesicht von Söhnchen Leonardo nicht länger zu zensieren. Auch Bibi (26) und Julian Claßen (26) wagten Anfang Oktober den Schritt und präsentierten Lios (1) strahlendes Lächeln im Netz.

