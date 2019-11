Jane Fonda (81) macht sich für die Umwelt stark! Die Schauspielerin ist bereits seit Jahren nicht nur für ihre Film- und Serienrollen, sondern auch für ihr soziales Engagement bekannt. Erst zuletzt hatte die gebürtige New Yorkerin sich bei einer Demonstration für den Klimaschutz eingesetzt – und war dabei verhaftet worden. Die Festnahme hielt die Hollywood-Größe jedoch nicht davon ab, sich erneut für den Erhalt der Erde einzusetzen: Jane wurde nun zum vierten Mal bei einem Streik von der Polizei abgeführt!

Aktuelle Bilder des Protests zeigen die 81-Jährige am Freitag, wie sie vor dem Capitol in Washington von einigen örtlichen Beamten in Gewahrsam genommen wird. Ihre Hände sind dabei mit Kabelbinder vor ihrem Körper gefesselt – doch Jane gibt sich davon eher unbeeindruckt: Mit einem triumphalen Lächeln schaut die "Grace and Frankie"-Darstellerin in die Kamera und hebt sogar die Daumen.

TMZ zufolge wurde die Oscar-Gewinnerin bei ihrer "Fire Drill Fridays"-Initiative von einigen Schauspielkollegen, wie Catherine Keener, Rosanna Arquette und Sam Waterston unterstützt. Janes Inspiration für die Bewegung ist die engagierte schwedische Schülerin Greta Thunberg.

Getty Images Jane Fonda in Los Angeles

Getty Images Jane Fonda bei einem Klimaschutz-Streik

Getty Images Greta Thunberg, Klimaaktivistin

