Eigentlich hofften Fans von der Serie Queer Eye ja auf ein Techtelmechtel zwischen Antoni Porowski und seinem Kollegen Jonathan Van Ness, nachdem einige Dating-Gerüchte die Runde machten. Doch hinter diesen steckte lediglich heiße Luft. Und wie es scheint, hat Antoni sein Auge sowieso auf einen ganz anderen Mann geworfen. Nun wird gemunkelt, dass der TV-Star seine neue Beziehung mit einem gemeinsamen Auftritt sogar bestätigt hat.

Auf der legendären Halloween-Party von Heidi Klum (46) ging es mal wieder bunt und lebhaft zu. Inmitten der schillernden Gäste dürfte es auch ziemlich geknistert haben. Wohl auch bei dem 35-jährigen Kanadier. Wie man Antonis Instagram-Account entnehmen kann, kam er nämlich gemeinsam mit Kevin Harrington zum Gruselfest. Das Besondere: Die zwei entschieden sich für ein Paar-Kostüm und verkleideten sich als untote "Blockbuster"-Angestellte. Haben die beiden mit dem Partnerlook etwa ihre Beziehung bestätigt? Ganz offiziell ist es bisher nicht, das Rätselraten geht also weiter.

Doch nichtsdestotrotz scheinen Antoni und Kevin neuerdings sehr viel Zeit miteinander zu verbringen. Auf Social Media posteten sie unter anderem Fotos von gemeinsamen Ausflügen nach Utah und in die Karibik. Was glaubt ihr: Geht da was bei den beiden?

Birdie Thompson/AdMedia/ActionPress Die "Queer Eye"-Stars Jonathan Van Ness, Bobby Berk, Tan France, Antoni Porowski und Karamo Brown

Instagram / kevharrington Antoni Porowski und Kevin Harrington im Urlaub im Oktober 2019

PMA/AdMedia / Splash News Antoni Porowski, "Queer Eye"-Star

