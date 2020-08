Da scheiden sich die Geister! Normalerweise kennen die Fans von Antoni Porowski ihr Idol mit einer stets perfekt gestylten Haarpracht. In dem Netflix-Hit Queer Eye stellte der TV-Darsteller nicht nur seine Kochkünste, sondern auch seine Stilsicherheit unter Beweis. Jetzt überraschte der Hottie seine Community mit einem komplett neuen Look: Antoni hat sich seine Haare raspelkurz rasiert – dazu gehen die Meinungen seiner Fans stark auseinander!

Auf seinem Instagram-Profil teilte Antoni jetzt einen Schnappschuss, der für Diskussionen bei den Fans sorgte: In einem besonders lässigen Basketball-Trikot posiert der 36-Jährige vor einem Backsteingebäude. Doch Outfit hin oder her – die Community hatte nur Augen für Antonis geschorenen Kopf. "Du siehst so umwerfend aus", "Wow, ich liebe deine neue Frisur" oder auch "Ich liebe deinen Haarschnitt. Er betont deine Augen und gibt dir so einen verlockend-verletzlichen Look", ließen ein paar User in der Kommentarspalte verlauten.

Andere Follower zeigten sich hingegen weniger begeistert von Antonis neuem Look und trauerten dem alten Haarschnitt sogar hinterher. "Ich vermisse deine Frisur jetzt schon" oder "Du bist echt süß, aber bitte lass deine Haare wieder wachsen", wünschten sich zwei Fans. Ein weiterer meldete sich bestürzt zu Wort: "Ich kann einfach nicht glauben, dass du dir die Haare abrasiert hast."

SIPA PRESS / Action Press Antoni Porowski bei den Emmy Awards 2019

Instagram / antoni Antoni Porowski im August 2020

Instagram / antoni Antoni Porowski im Juli 2020

