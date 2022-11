Der "Queer Eye"-Star Antoni Porowski und Kevin sind verlobt!

Antoni Porowski und sein Liebster Kevin Harrington wagen den nächsten großen Schritt in ihrer Beziehung! Der Queer Eye-Star und sein Partner gehen bereits seit über drei Jahren Hand in Hand durchs Leben und sind immer noch total verliebt ineinander: Im Juli hat das Paar seinen dritten Jahrestag gefeiert. Jetzt gaben die beiden eine tolle Neuigkeit bekannt: Antoni und Kevin haben sich verlobt!

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte Kevin jetzt eine ganze Reihe von Schnappschüssen, auf denen er gemeinsam mit Antoni posiert. Unter anderem teilte er ganz zum Schluss ein Pic, auf dem das Paar als Zombies verkleidet in die Kamera blickt. "Offiziell zusammen, bis wir so aussehen wie auf dem letzten Bild", verkündete er die Verlobung und rundete sein Posting mit dem Hashtag #engaged ab – zu deutsch also "verlobt".

Auch Antoni meldete sich auf Social Media zu der Verlobung zu Wort. Der Ernährungsexperte postete ein Foto, auf dem er und Kev nur verschwommen zu erkennen sind. "Ich hoffe wirklich, dass die Hochzeitsfotos nicht auch so unscharf werden", scherzte er auf der Fotoplattform.

Kevin Harrington und Antoni Porowski

Antoni Porowski im Juli 2020

Kev Harrington und Antoni Porowski im November 2022

