Antoni Porowski legt sich in seinem Liebesleben nicht gerne fest! In der erfolgreichen Netflix-Show Queer Eye hilft der Food- und Weinexperte als Teil der Fab Five-Jury Kandidaten in verschiedenen Bereichen ihr Leben aufzupimpen. Der bisexuelle Koch ist dabei für Ernährung und Genuss zuständig. Privat genießt er das Leben mit seinem Freund Trace Lehnhoff. Aber Antoni hat es in der Liebe nicht nur auf die Herren der Schöpfung abgesehen: Er datete bisher sogar mehr Frauen als Männer!

Bei seinem Gastauftritt bei Watch What Happens Live with Andy Cohen plauderte Antoni offen über seine Dating-Vergangenheit und verriet, mehr Beziehungen mit Frauen als mit Männern gehabt zu haben: "Ich hatte nie wirklich ein traditionelles Coming-out. Ich habe einen Mann gedatet, dann für mehrere Jahre eine Frau und dann war ich wieder in einer Beziehung mit einem Mann", erzählte der 35-Jährige.

Schon zuvor hatte Antoni offen über seine Bisexualität geredet. Er achte bei der Suche nach potenziellen Partner nicht auf Äußerlichkeiten. Der Reality-TV-Star erklärte damals gegenüber Bustle: "Ich fokussiere mich lieber auf die Person, mit der ich zusammen bin und nicht unbedingt auf ihr Geschlecht."

Kevin Winter/Getty Images Die "Queer Exe"-Stars Bobby Berk, Karamo Brown, Tan France, Antoni Porowski und Jonathan Van Ness

Andrew Toth / Getty Images Antoni Porowski, Schauspieler

Frazer Harrison/Getty Images "Queer Eye"-Star Antoni Porowski

