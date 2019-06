Welcher Netflix-Hottie versteckt sich wohl hinter diesem pompösen Dragqueen-Look? Es ist der Queer Eye-Star Antoni Porowski. Eigentlich kennt man den Profi-Koch als den perfekten Schwiegersohn, doch für ein aktuelles Shooting hat sich der offen homosexuell lebende TV-Star in eine ganz besondere Schale geworfen. Das war für ihn eine krasse Erfahrung, wie er seinen Fans nun in einem neuen Bildbeitrag berichtet.

"Das bin ich. Danke an Them, Miz Cracker (35) und Christian Cowan, dass ihr für mich ein sicheres Umfeld gebildet habt, wo ich ausprobieren und eine Seite von mir entdecken konnte, die ich bisher ganz tief in mir versteckt habe. Fröhlichen Pride!", kommentierte der Schönling das Foto von seinem Drag-Make-over. Scheint, als hätte er schon länger den Wunsch verspürt, seine feminine Seite nach außen zu präsentieren. Und in der Tat kann sich Antoni in diesem Fummel wirklich sehen lassen. Seine neue Drag-Adoptivmutter Miz Cracker drückt auch in einem Kommentar unter dem Bild aus, wie stolz sie auf ihre "Tochter" sei.

Beruflich wie privat läuft es bei dem Delikatessen-Liebhaber richtig rund. Er ist seit einiger Zeit glücklich mit Trace Lehnhoff zusammen. Diesen lernte er übrigens via Instagram kennen.

Instagram / Antoni Porowski TV-Koch Antoni Porowski

Anzeige

Getty Images Antoni Porowski, bei den GLAAD Media Awards

Anzeige

Getty Images Der Cast der Netflix-Serie "Queer Eye"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de