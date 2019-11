Am Samstagabend kam es im TV zu einem tränenreichen Wiedersehen zwischen Helene Fischer (35) und ihrem Ex-Freund Florian Silbereisen (38). Der "Du schaffst das schon"-Interpret moderierte gerade die Sendung "Schlagerbooom", als die Schlager-Queen ihn plötzlich auf der Bühne überrascht hat. Die ehemaligen Turteltauben gingen bei dem Treffen sehr vertraut miteinander um: Helene plauderte mit dem 38-Jährigen sogar über ihren aktuellen Partner Thomas Seitel!

Nach ihrer Begrüßung in der ARD-Sendung hielten die Blondine und Florian einen Plausch. Die "Herzbeben"-Interpretin, die sich in diesem Jahr eine Pause gönnt, verriet: "Ich hab ja jetzt tatsächlich ein bisschen Zeit gehabt und zu Hause schön in Erinnerungen geschwelgt. Und hab meiner Familie und auch Thomas so ein bisschen gezeigt, wo ich eigentlich herkomme." Der Sänger schien sich daran nicht zu stören und setzte das Gespräch souverän fort.

In Thomas hat Helene offenbar den Richtigen gefunden: Vor wenigen Wochen redete sie mit Frank Elstner (77) über ihre Beziehung zu dem Tänzer. "Er ist fürsorglich. Er ist liebevoll. Er ist einfach der neue Mann an meiner Seite, der mir das Leben aber auch, glaube ich, sehr leicht machen wird. Und der wundervoll ist zu mir. Der, der genau passt einfach. Und wo ich mir alles vorstellen kann."

