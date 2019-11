Eigentlich könnte man ja meinen, die Königin von England trägt nur die luxuriösesten Roben und lässt ausschließlich die allerteuersten und feinsten Stoffe in ihren Kleiderschrank. Schließlich wohnt die Monarchin im Buckingham-Palast ja nicht gerade in bescheidenen Gemächern. Was jedoch ihre Kleidung anbelangt, legt Queen Elizabeth II. (93) keinen Wert auf Luxus. Ganz im Gegenteil – wenn es um ihre Garderobe geht, hat die 93-Jährige sogar Spaß am Sparen.

Wie ihre persönliche Ankleiderin, Angela Kelly, gegenüber dem Hello! Magazine verriet, hat die Queen große Freude an kostengünstiger Kleidung. “Die Queen liebt Schnäppchen und manchmal habe ich das Glück, dass ich ein Stück Stoff finde, aus dem ich ein Kleid für sie machen lassen kann”, so Angela. So suche sie oft in Wühlkisten nach Stoffen. Auch ein weiteres modisches Detail gab die Angestellte der Königin preis: Die Queen hat zu ihren Kleidern und Hüten stets den farblich passenden Regenschirm parat.

Auch wenn der Buckingham-Palast 775 Räume besitzt – die Queen selbst nutzt laut Angela nur sechs davon. “Ihre Majestät ist eine sehr bescheidene Dame und nutzt nur wenige Räume, und die sind nicht gerade riesig – es gibt wenig Platz für Möbel, nur den ein oder anderen Kleiderschrank oder eine Kommode hier und da.”

Splash News Queen Elizabeth II. im Juni 2019

Anzeige

Getty Images Angela Kelly, persönliche Assistentin der Queen

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. im Buckingham Palast

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de