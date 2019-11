Mit diesem Wiedersehen hatte wohl wirklich niemand gerechnet! Am Samstagabend feierte die Musikshow "Schlagerbooom" in der ARD sein 25. Jubiläum – moderiert wurde das Spektakel von Musiker Florian Silbereisen (38). Und die Produzenten der Sendung hatten für den Schlagerstar eine ganz besondere Überraschung im Gepäck: Sie haben hinter Floris Rücken heimlich seine Ex-Freundin Helene Fischer (35) eingeladen, die spontan die Bühne rockte und mit ihrem Erscheinen den Gastgeber zu Tränen rührte. Und auch in einem anschließenden Plausch machten die beiden deutlich, wie gut sie sich trotz Trennung noch immer verstehen!

Als Helene und Florian im Live-TV aufeinandertrafen, wurde klar, dass zwischen den Sängern alles andere als böses Blut fließt. Immer wieder berührten sich die zwei leicht und vielen sich öfters in die Arme. Wie nebenbei verrieten sie außerdem, fast täglich in Kontakt zu stehen. "Soweit ich weiß, warst du vor zehn Tagen noch in einem anderen Land", stutzte Florian, der von Helenes Überraschungsbesuch immer noch total überrumpelt war. "Ja, und weißt du, wie schwer es war, dir heute nicht zu schreiben? Ich hoffe, dass du nichts geahnt hast", erwiderte sie grinsend.

Die einstigen Turteltauben verstehen sich also weiterhin blendend – eigentlich kein Wunder, immerhin waren sie jahrelang das Traumpaar der Schlagerbranche. Trotzdem ging der 38-Jährige nicht davon aus, dass Helene, die eigentlich für ihre konsequente Art bekannt ist, für ihn tatsächlich ihre Auszeit unterbricht.

Starpress/WENN.com Helene Fischer und Florian Silbereisen in der Livesendung "Schlagerchampions"

Anzeige

Becher/WENN.com Helene Fischer und Florian Silbereisen bei "Die große Schlagerüberraschung" im März 2018

Anzeige

Getty Images Helene Fischer und Florian Silbereisen im November 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de