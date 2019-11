Eines der außergewöhnlichsten Promi-Paare hat Grund zu feiern! Erstmals kamen 2017 Gerüchte auf, Katharine McPhee (35) und David Foster (70) seien mehr als nur gute Freunde. Inzwischen sind die Sängerin und der Produzent verheiratet und glücklicher denn je – trotz aller Kritik und Lästereien über ihren enormen Altersunterschied. Nach seinem Geburtstag ist David nun tatsächlich doppelt so alt wie die Musikerin und darf sich über liebe Glückwünsche seiner Frau freuen.

13 Jahre kenne sie den Songwriter nun schon, eröffnete Katharine den Instagram-Post mit jeder Menge Pärchen-Fotos am Freitag. "Was früher eine rein geschäftliche Beziehung war, wurde eine Freundschaft und hat uns letztlich hierher geführt. Jeder, der ihn kennenlernt, stellt fest, wie charmant er ist – so sehr, dass er sich in mein Herz gezaubert hat", schrieb die 35-Jährige an Davids 70. Ehrentag. Sie sei "so stolz", den Songwriter ihren Ehemann nennen zu dürfen, und wünscht sich noch viele gemeinsame Jahre mit dem Kanadier.

Der Ex-Mann von Yolanda Hadid (55) lernte Katharine im Jahr 2006 als ihr American Idol-Mentor kennen. Nachdem sie die Castingshow als Zweitplatzierte verlassen hatte, unterstützte er sie als Produzent für ihre erste Single. "Sie fiel mir nicht am ersten Tag ins Auge, weil ich so beschäftigt damit war, meinen Job zu machen. Aber es ist wirklich so, dass wir in den vergangenen zwölf Jahren immer eine besondere Verbindung hatten", erzählte David noch vor einiger Zeit im People-Interview. Dass sich aus ihrer Freundschaft schließlich Liebe entwickeln würde, hätten die beiden selbst zuletzt erwartet – zumal der Grammy-Gewinner noch im Jahr 2008 auf Kats erster Hochzeit mit Nick Cokas als Pianist aufgetreten war.

Instagram / davidfoster Katharine McPhee und David Foster

Anzeige

Getty Images Katharine McPhee und David Foster im Juni 2006 in Los Angeles

Anzeige

Instagram / katharinefoster Sängerin Katharine McPhee und Produzent David Foster

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de