Tragischer Autounfall: Katharine McPhee trauert um Nanny

Katharine McPhee (39) und David Foster (73) müssen jetzt stark sein. Die Schauspielerin und der Songwriter gehen schon seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben. 2018 hatten sie sogar den Schritt vor den Traualtar gewagt und drei Jahre später ihren ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßen dürfen. Zur Unterstützung engagierten die beiden dann auch eine Nanny. Doch nun werden tragische Neuigkeiten publik: Katharine und Davids Nanny ist ums Leben gekommen.

Wie unter anderem TMZ berichtet, starb das Kindermädchen vergangene Woche an den Folgen eines tragischen Unfalls. Eine 84-jährige Autofahrerin krachte wohl mit ihrem Geländewagen in den Empfangsbereich eines Autohändlers. Dabei wurde die Nanny namens Yadira Calito unter dem Fahrzeug eingeklemmt und sechs Meter weit mitgeschleift. Daraufhin wurde sie in ein Krankenhaus eingeliefert und erlag ihren Verletzungen. Nach Angaben der Polizei wollte die Unfallverursacherin ihr Fahrzeug zur Wartung bringen, als sie das Gaspedal mit der Bremse verwechselte.

Auch Katharine, die sich während des Unfalls auf Konzerttournee befand, meldete sich bei Instagram zu Wort und berichtete, nicht während der letzten beiden Shows dabei sein zu können. "David und ich hatten eine schreckliche Tragödie in unserer Familie und mindestens einer von uns muss nach Hause zu unserer Familie", schreibt sie.

