Katharine McPhee feiert 40. Geburtstag mit einer Jacht-Party

Vor einigen Tagen feierte Katharine McPhee (40) einen runden Geburtstag. Bei einer feuchtfröhlichen Sause auf einer Jacht hat es die Schauspielerin gemeinsam mit ihrem engsten Kreis so richtig krachen lassen. Auf Instagram gewährt sie ihren Fans Einblicke in die Feierlichkeiten. Nur mit einem blauen Bikini und einem Strohhut bekleidet, posiert die Beauty freudestrahlend auf dem Boot. Unter eine Reihe weiterer Bilder und Videos, die die ausgelassene und witzige Stimmung der Geburtstagsparty einfangen, schreibt die Sängerin: "Es war so eine magische Woche. Vielen Dank an alle für die lieben Geburtstagsglückwünsche!" Scherzend fügt die Frau von David Foster (74) hinzu: "Ich schätze, 29 zu werden ist gar nicht so schlimm."

Ihre Follower scheinen mindestens genau so viel Humor zu haben wie Katharine. Neben weiteren herzigen Glückwünschen gehen einige Fans auf ihren Scherz ein. Ein User schreibt unter dem Beitrag: "Du siehst viel jünger aus als 29!" Ein weiterer Nutzer kommentiert scherzhaft: "Es freut mich zu sehen, dass du einen so schönen Geburtstag hattest, Kat. Alles Gute zum 29. Kannst du dir vorstellen, wie es sein wird, wenn du 40 wirst?"

Bei der Geburtstagssause durfte natürlich auch ihr Ehemann David nicht fehlen. Auf einem der Videos sitzt der 74-Jährige lässig zwischen Katharines Freunden in einer Strandbar und streckt seinen Drink prostend in die Kamera. Der Musikproduzent und die Sängerin sind bereits seit vielen Jahren ein Paar. Nachdem sich die Turteltauben 2019 das Jawort gegeben hatten, krönten sie ihr Liebesglück 2021 mit der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Rennie.

