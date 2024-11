David Foster und Katharine McPhee trotzen Altersunterschied

Katharine McPhee (40) und David Foster (75) haben ein Jahr voller bedeutsamer Meilensteine hinter sich. Zuerst feierte die Sängerin im März dieses Jahres ihren 40. Geburtstag. Nur einige Monate später, im Juni, zelebrierten Katharine und der kanadische Musikproduzent ihr fünfjähriges Eheglück. Vor wenigen Tagen hatten die beiden Turteltauben wieder einen Grund zum Feiern: Davids 75. Geburtstag. Anlässlich dieses besonderen Tages veranstaltete er ein großes Konzert mit dem Titel "You're the Inspiration: David Foster at the Hollywood Bowl" in Los Angeles. Unter den zahlreichen Gästen und Mitwirkenden waren namhafte Künstler wie Andrea Bocelli (66), Kristin Chenoweth (56), Michael Bublé (49), Charlie Puth (32), Jennifer Hudson (43), Tori Kelly (31) und natürlich Katharine selbst. Das Konzert wurde zu einer beeindruckenden Hommage an Davids lange und erfolgreiche Karriere in der Musikbranche.

In einem Interview mit People sprachen Katharine und David über ihr Empfinden bezüglich des Älterwerdens und ihren Altersunterschied von über drei Jahrzehnten. "Wir akzeptieren das Leben, wie es kommt, und versuchen nicht, gegen das Älterwerden zu kämpfen, denn es wird nur besser", erklärte sie dem Magazin gelassen und fügte hinzu: "Wir machen uns keine Sorgen über Zahlen oder Alter. Es geht darum, das Leben zu genießen und jeden Moment zu schätzen." David stimmte ihr zu und sagte: "Ihr geht es damit gut und ich denke auch nicht darüber nach."

Die Geschichte von Katharine und David begann bereits 2006, als sie sich bei den Dreharbeiten zu "American Idol" kennenlernten. David war damals Gastmentor in der Show, in der die 40-Jährige den zweiten Platz belegte. Damals war Katharine noch mit Nick Cokas zusammen, den sie 2008 heiratete. Nach ihrer Scheidung im Jahr 2016 fanden Katharine und David zueinander und gaben sich 2019 das Jawort. Im Februar 2021 krönten sie ihr Liebesglück mit der Geburt ihres Sohnemannes Rennie.

Getty Images Katharine McPhee und David Foster, Oktober 2024

Getty Images David Foster und Katharine McPhee im September 2023

