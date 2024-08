Ist Komponist David Foster neue Vaterfigur für Prinz Harry?

Schon seit Jahren herrscht zwischen Prinz Harry (39) und seinem Vater König Charles (75) dicke Luft. Wie eine Quelle gegenüber The Times behauptet, hat der royale Ausreißer nun aber eine enge Bindung zu David Foster (74) aufgebaut – der Komponist soll wie eine "Vaterfigur" für Harry sein. Und auch Davids Frau Katharine McPhee (40) schwärmte bereits in einem vergangenen Interview mit Access Hollywood von der Bindung der beiden: "Mein Mann hat eine wirklich, wirklich schöne Beziehung zu Harry. Sie sind so süß zusammen." Für Katharine seien ihr Mann und der Prinz "wie Vater und Sohn".

Harry und David verbindet schon seit Jahren eine enge Freundschaft. 2020 half der Musiker dem 39-Jährigen und dessen Frau Herzogin Meghan (43), als sie noch in Kanada lebten, indem er ihnen bei der Suche nach einer vorübergehenden Unterkunft half, bevor sie sich in Kalifornien niederließen. Der 74-Jährige sagte damals im Interview mit Daily Mail: "Ich war einfach froh, durch meinen Freund so gut zu helfen, wie ich konnte, und es sah so aus, als hätten sie eine großartige Zeit."

David ist jedoch nicht der einzige Prominente, der dem Paar nach seiner royalen Flucht aus Großbritannien beistand: Der Filmemacher Tyler Perry (54) bot den Sussexes seine Villa in Beverly Hills an, nachdem ihre kanadische Adresse veröffentlicht worden war. In einem Podcast-Interview mit Kelly Ripa (53) erklärte Tyler: "Ich schickte ihnen eine Nachricht und sagte: 'Wenn ihr jemals etwas braucht, bin ich hier.' Meghan rief mich Monate später an und wir hatten ein großartiges Gespräch." In der Netflix-Doku "Harry & Meghan" enthüllte Tyler später auch, dass das Paar lange Zeit in seiner Villa untergebracht war und er täglich darauf achtete, dass ihre Anwesenheit geheim blieb.

Getty Images David Foster und Katharine McPhee im April 2024

Getty Images Tyler Perry bei der "Black Panther: Wakanda Forever"-Weltpremiere, 2022

