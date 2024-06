David Foster nennt seine Frau "fett": Fans sind entsetzt!

David Foster (74) sieht sich derzeit starker Kritik ausgesetzt, nachdem ein Video, das unter anderem Daily Mail vorliegt, aus dem Jahr 2023 wieder aufgetaucht ist, in dem er seine Frau Katharine McPhee (40) als "fett" bezeichnet. Der Vorfall ereignete sich während eines Konzerts des Paares, bei dem Katharine über ihr erstes Treffen mit David in der fünften Staffel von American Idol im Jahr 2006 sprach. Dabei bezeichnete sich die Sängerin selbstironisch als "ein bisschen pummelig", woraufhin David in Richtung eines projizierten Fotos von ihr sagte: "Oh ja, du warst fett." Diese Bemerkung sorgte für Empörung bei vielen Fans, die kein Verständnis für den Kommentar des Musikers zeigten.

Katharine, die in der Sendung als Zweitplatzierte hervorging und damals skeptisch gegenüber ihrem 35 Jahre älteren Mentor war, schoss zurück: "Ich war nur ein bisschen mollig, okay?" Doch viele ihrer Fans fanden nichts Lustiges an Davids Kommentar. Ein TikTok-Nutzer schrieb: "Das hat mir im Herzen wehgetan. Diese schöne Frau war nie fett. Man nennt seine Frau nicht fett, weder im Scherz noch ernsthaft." Die Reaktionen auf das Video waren nahezu einstimmig negativ, und viele stellten sich die Frage, ob David in privaten Momenten noch schlimmere Kommentare mache.

Katharine hatte in der Vergangenheit offen über ihre Kämpfe mit Essstörungen gesprochen. Bereits 2006, kurz nach ihrem Auftritt bei "American Idol", enthüllte sie, dass sie früher an Bulimie gelitten hatte. Diese Neigung kehrte während ihrer Schwangerschaft mit dem gemeinsamen Sohn Rennie David zurück, wie sie im "Informed Pregnancy"-Podcast erzählte. Einige Kommentatoren vermuteten deshalb, dass Davids Worte daher besonders verletzend für sie gewesen sein könnten. Obwohl einige Zuschauer spekulierten, dass der Austausch vielleicht geplant gewesen sei, stieß der Clip auf überwiegend negative Resonanz. David und Katharine, die sich 2017 zu daten begannen und 2019 heirateten, sind seit 2021 Eltern ihres ersten gemeinsamen Kindes.

In einem Instagram-Livestream mit Katherine Schwarzenegger (34) hatte Katharine offen über die mentalen Herausforderungen gesprochen, die ihre Schwangerschaftskilos ihr bereitet hatten. Sie erinnerte sich daran, dass sie während der Schwangerschaft etwa 20 Kilo zugenommen habe, was ihre frühere Essstörung triggerte. "Ich hatte das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren und zu dieser alten, gestörten Version meiner selbst zurückzukehren, was mich sehr verärgert hat, weil ich einfach nur die Vorfreude auf mein Baby genießen wollte", erklärte die Schauspielerin. Um diesem Teufelskreis zu entkommen, suchte sie sich professionelle Hilfe, was letztlich dazu führte, dass sie den Rest ihrer Schwangerschaft noch genießen konnte.

Diese Offenheit über ihre Kämpfe und der aktuelle Kommentar von David könnten erklären, warum viele Fans besonders sensibel auf die Bemerkung reagierten. Schon damals hatte Katharine zugegeben: "Selbst wenn man weiß, dass sich der Körper verändern wird und man das auch erwartet, aber wenn man jemand ist, der Probleme damit hat, seinen Körper zu kontrollieren – psychologisch gesehen, denke ich, dass es einfach etwas anderes ist." Die Fans scheinen daher besorgt, dass der Musiker mit seiner Aussage alte Wunden aufreißen könnte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Katharine McPhee bei "American Idol" 2006

Anzeige Anzeige

Getty Images David Foster and Katharine McPhee bei einem Konzert 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Katharine McPhee und David Foster im Februar 2024

Instagram / katharinefoster Katharine McPhee mit ihrem Sohn Rennie David

Anzeige Anzeige

Könnt ihr die Empörung über Davids Aussage nachvollziehen? Ja, ich finde, das geht gar nicht! Nein, das war doch nur ein Spaß... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de