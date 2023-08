Katharine McPhee steht nach Tod ihrer Nanny wieder auf Bühne

Katharine McPhee (39) arbeitet wieder. Die Sängerin und Schauspielerin musste vor knapp zwei Wochen einen schweren Verlust verkraften. Die Nanny, die ihrer Familie unter die Arme gegriffen hatte, starb bei einem Autounfall. Katharine sagte daraufhin die nächsten Auftritte ihrer Konzerttournee mit ihrem Mann David Foster (73) ab. Er performte weiter, während sie nach Hause fuhr, um sich um ihren Sohn zu kümmern und den Angehörigen der Verstorbenen Beistand zu leisten. Doch jetzt steht auch Katharine wieder auf der Bühne!

Am Dienstagabend trat das Ehepaar bei einer privaten Veranstaltung in Italien auf. Katharines Kollege Erich Bergen, der mit ihr für das Musical "Waitress" auf der Bühne stand, sang ebenfalls einen Song mit ihr. Zu einem Video des Acts schrieb der Schauspieler und Moderator auf Instagram: "So toll, mit meinen Freunden aufzutreten." Das Event soll schon lange geplant gewesen sein.

Katharine selbst hat sich noch nicht dazu gemeldet. Vor wenigen Tagen hatte ein Insider gegenüber Us Weekly ausgeplaudert, dass sie eine sehr schwere Zeit durchmache und am Boden zerstört sei. "Katharine weicht ihrem Sohn nicht von der Seite und lässt ihn nicht unbeaufsichtigt", hatte der Informant erzählt.

Getty Images Katharine McPhee und David Foster im November 2022

Getty Images Katharine McPhee im Juli 2021

Getty Images David Foster und Katharine McPhee im Februar 2020 in Beverly Hills

