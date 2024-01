Wow! So gut ist Katharine McPhees Sohn (2) am Schlagzeug!

Er zeigt, was er kann! Die Schauspielerin Katharine McPhee (39) und ihr Mann David Foster (74) wurden im Februar 2021 Eltern eines gemeinsamen Sohnes mit dem niedlichen Namen Rennie. Mittlerweile ist der Kleine bereits zwei Jahre alt und der ganze Stolz seiner berühmten Mama. Auf Social Media gewährt sie hin und wieder Einblicke in ihren Alltag mit Baby – so auch jetzt! Katharine präsentiert das musikalisches Talent ihres Sohnes!

Auf ihrem TikTok-Account postet die Mutter mehrere Clips ihres Babys, auf dem auch Papa David zu sehen ist. Und dabei offenbart der Promi-Spross sein großes Können am Schlagzeug und spielt wild drauf los – und das mit gerade einmal zwei Jahren! "Wir sind dir auf den Fersen, Travis Barker (48)!", schreibt Katharine dazu unter einem der Videos.

Und auch die Fans sind begeistert von dem Nachwuchstalent. "Er wurde mit Rhythmus im Blut geboren. Rhythmus kann man niemandem beibringen! Dieses Kind ist unglaublich!", schreibt ein Bewunderer und ein weiterer Nutzer auf der Plattform äußert sich: "Wenn dein Papa David Foster ist und deine Mama Kat McPhee, dann ist das Talent vorprogrammiert!"

TikTok / katharinefoster Katharine McPhees Sohn Rennie am Schlagzeug

TikTok / katharinefoster David Foster und Sohn Rennie im Kinderzimmer

Instagram / katharinefoster David Foster und Katharine McPhee mit ihrem Sohn Rennie

