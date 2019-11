Hat Kevin Hart (40) etwa nicht aus seinen Fehlern gelernt? Erst vor wenigen Wochen hatte der Comedian als Beifahrer einen schweren Autounfall in Malibu. Dabei zog er sich starke Rückenverletzungen zu und musste sogar operiert werden. Der Unfallwagen soll lediglich mit Oldschool-Gurten ausgestattet gewesen sein – mit einem modernen Gurtsystem hätten die schweren Folgen des Unglücks aber wohl kleiner gehalten werden können. Nichtsdestotrotz setzte sich Kevin nun in ein ähnlich altes Fahrzeug – und fuhr, offenbar ohne sich vorher anzuschnallen, los!

Ein Paparazzi erwischte den Schauspieler auf einem Parkplatz in Calabasas. In einem Video verriet er, sich etwas Zeit nehmen wollen, bis er wieder auf die Bühne geht. Kurz darauf stieg er in seinen Wagen und fuhr aus einer Parklücke. Doch legte er zuvor den Anschnallgurt an? In dem Clip schien Kevin sich nicht in die Richtung des Sicherheitssystems zu wenden – durch den Winkel der Videoaufnahme ist der "Jumanji"-Darsteller jedoch nicht einwandfrei zu erkennen.

Bei seinem Fahrzeug handelt es sich erneut um einen Oldtimer. Kevin erklärte dem Kameramann, dass er einen Camaro aus dem Jahr 1969 fährt. Dem News-Portal zufolge soll dieses Modell nur selten mit einem Schultergürtel ausgestattet gewesen sein. Somit könnte auch der Wagen des 40-Jährigen lediglich einen Hüftgürtel beinhalten.

Tammie Arroyo / AFF-USA.com / MEGA Kevin Hart bei den Big Screen Achievement Awards

Getty Images Kevin Hart Sydney, 2019

Getty Images Kevin Hart, Komiker

