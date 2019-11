US-Sängerin Pink (40) setzt sich für Fairness und Chancengleichheit beim amerikanischen Football-Sport ein. Im Jahr 2018 durfte sie beim Auftakt des 52. Super-Bowl die US-Nationalhymne singen. Ein Jahr später starteten die Veranstalter den Versuch, Pink erneut für das große Event zu buchen – und scheiterten. Warum die erfolgreiche Pop-Lady das lukrative Angebot ablehnte und wahrscheinlich auch in naher Zukunft nicht annehmen wird, erklärte sie kürzlich in einem Interview.

"Ich würde wahrscheinlich auf die Knie gehen und müsste aus dem Stadion getragen werden", sagte sie in einem Interview mit Billboard. Mit dieser Anmerkung spielt sie auf die Kontroversen um den ehemaligen Quarterback Colin Kaepernick (32) an. Der Football-Spieler startete einen Protest gegen Unterdrückung und Polizeigewalt gegenüber der schwarzen Bevölkerung: Während das gesamte Stadion die US-Hymne sang, fiel er demonstrativ auf die Knie und verharrte in dieser Position. Pink würde sich wünschen, dass die Veranstalter sich an Künstler wie Jennifer Lopez (50) oder Rihanna (31) wenden, die eine Minderheit repräsentieren und für diese einstehen. "Sie sollten Janet Jackson (53) engagieren. Das ist diejenige, die den Super Bowl machen sollte", schlug sie vor.

Pinks Worte wurden bereits erhört. Bei der Super-Bowl-Show werden am 02. Februar 2020 Shakira (42) und tatsächlich sogar J.Lo auf der Bühne stehen. Beide Sängerinnen haben latein-amerikanische Wurzeln und freuen sich nach eigenen Angaben sehr, die Latino-Community weltweit vertreten zu dürfen.

