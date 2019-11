Haarige Angelegenheit bei Marie Nasemann (30)! Erst vor wenigen Tagen teilte die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin dieses süßes Geheimnis: Das Model bekommt tatsächlich Nachwuchs! In vollen Zügen kann sie ihre Schwangerschaft allerdings nicht wirklich genießen, denn die werdende Mama wird von starker Übelkeit geplagt. Doch eine Sache bringt Marie während dieser Zeit trotzdem extrem zum Schmunzeln: ihre etwas haarige Babykugel...

In ihrer Instagram-Story präsentiert die Schwangere jetzt stolz ihren Babybauch – und der ist tatsächlich ziemlich haarig! Doch das stört die 30-Jährige offenbar so gar nicht. "Glaube, es wird ein Affe", scherzt sie in dem Schnappschuss sogar. Damit macht auch ein bereits zuvor gepostetes Foto Sinn: Marie hält auf besagtem Bild liebevoll die Hand auf ihrer Kugel und verziert die Wölbung mit einem Affen-Emoji.

Aber mal Butter bei die Fische – weiß Marie eigentlich schon, was es wirklich wird? Nö, sie verrät, dass sie und ihr Partner Sebastian das Geschlecht womöglich in der kommenden Woche erfahren werden. Von den Fans will sie daraufhin wissen, was sie glauben: Die Mehrheit ist aktuell davon überzeugt, dass es ein Mädchen wird.

Instagram / marienasemann Marie Nasemann, Model

Anzeige

Instagram / marienasemann Marie Nasemann mit ihrem Partner Sebastian

Anzeige

Instagram / marienasemann Marie Nasemann und ihr Freund Sebastian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de