Nicht nur für die Kameras: Helene Fischer (35) und Florian Silbereisen (38) schwärmen wieder voneinander! Am vergangenen Samstag überraschte die Schlager-Ikone ihren prominenten Ex-Freund in dessen ARD-Show "Schlagerbooom". Die beliebte Sendung hatte ihr 25. Jubiläum – und hierfür waren viele Stars eingeladen, um dies gebührend zu feiern. Mit Helene rechnete allerdings nicht einmal Florian! Zu Tränen gerührt empfing der Moderator seine Verflossene, als sie die Bühne betrat. Nach der Show belagerte die Presse Helene, um mehr dazu zu erfahren – denn die beiden endlich wieder so innig miteinander zu sehen, ist eine Sensation!

Nach ihrem Auftritt verschlug es die Blondine nicht mehr auf die Aftershow-Party. Gegenüber Bild ließ sie es sich allerdings nicht nehmen, über das Klubbb3-Mitglied in den höchsten Tönen zu sprechen: "Es war ein unglaublich warmes Gefühl, Florian wiederzusehen. Es steht nichts zwischen uns. Wir bleiben weiter die besten Freunde und telefonieren auch regelmäßig." Weil kein böses Blut bei dem einstigen Schlager-Traumpaar fließe, habe die "Atemlos"-Interpretin auch sofort zugesagt: "Ich wollte das unbedingt. Sonst hätte ich mir die Show ja auch Zuhause im TV anschauen können."

Ähnlich scheint das auch Florian zu sehen. Der Musiker äußerte auf der Feier nach der gelungenen Jubiläums-Show: "Bei Helene und mir geht auch nach der Trennung kein Blatt dazwischen – und das muss uns erstmal einer nachmachen." Sie seien Freunde, darum brachen bei ihm auch alle Dämme, als er sie plötzlich auf der Bühne entdeckte. "Wenn 12.000 Menschen im Publikum diesen Moment mit dir erleben, kannst du einfach nicht anders", erklärte er die rührende Situation. Zuvor habe Helene ihm noch eine WhatsApp geschrieben, dass sie ganz woanders sei, damit die Überraschung auf jeden Fall gelingt.

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Helene Fischer beim "Schlagerbooom" 2019

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Florian Silbereisen und Helene Fischer beim "Schlagerbooom" 2019

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Florian Silbereisen und Helene Fischer beim "Schlagerbooom" 2019

