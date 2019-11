Cameron Diaz (47) ist nicht nur Schauspielerin. Sie ist auch Autorin und veröffentlichte 2013 gemeinsam mit Buchautorin Sandra Bark ihr erstes Werk über Ernährung und Fitness. Die Schauspielerin war zwar schon immer sportbegeistert – aber in jüngeren Jahren ein bekennender Fast-Food-Junkie, der Burritos und Nachos mit extra Käse liebte. Heute achtet die Blondine viel mehr auf ihre Ernährung. Die intensiven Recherchen für ihre weiteren Buch-Veröffentlichungen 2016 und 2018 halfen ihr dabei, den Zusammenhang zwischen gesundem Essen und einem gestärkten Immunsystem besser zu verstehen. In einem Interview verriet die Hollywood-Schauspielerin nun, wie sie sich Tag für Tag fit hält.

"Gute Ernährung kann dein Leben verlängern", schreibt Cameron in ihrer Buch-Reihe "The Longevity Book". Durch ihr über Jahre selbst erarbeitetes Wissen stellte sie ihre Ernährung immer mehr um und hält sich an eine mediterrane Diät. In ihrem Buch erklärt sie: "Was wir essen beeinflusst, wie lange wir leben und wie wir uns jeden Tag fühlen". Die 47-Jährige isst nach einer ganz einfachen Formel: Ihre Mahlzeiten sind immer reich an Proteinen, gesunden Fetten, Kohlehydraten, probiotischen Getränken und Blattgemüse. Dazu eine Flasche Wasser morgens direkt nach dem Zähneputzen gepaart mit einem abwechslungsreichen Fitnessprogramm. In einem Interview mit Marie Claire schwärmt Cameron davon: "Ich liebe es, mit Menschen zusammen zu sein, die verschwitzt sind und sich gegenseitig antreiben. Die alle auf die gleichen Ziele fokussiert sind."

Um unter der Woche Zeit zu sparen, bereitet Cameron ihre Mahlzeiten bereits am Wochenende akribisch vor. "Ich sage meinen Freunden, dass ich mich nicht zum Mittagessen treffen kann. Ich stelle sicher, dass während dieser Zeit keine Besprechungen oder Anrufe geplant sind, da diese Zeit für mich SO WICHTIG ist", beteuert sie.

Instagram / camerondiaz Cameron Diaz, März 2016

Instagram / camerondiaz Cameron Diaz, Dezember 2013

Instagram / camerondiaz Cameron Diaz' Frühstück, Mai 2016

