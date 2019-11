Das liebt Ingo (29) an seiner Traumfrau Annika! Jahrelang wollte sich der TV-Kultstar bei Schwiegertochter gesucht verlieben – vergebens. Wie es das Schicksal so wollte, lernte er fernab der Kameras Annika kennen, die sich auf direktem Weg in sein Herz katapultierte. Inzwischen ist das Paar sogar verlobt und will sich ganz offiziell die ewige Treue schwören. Im Promiflash-Interview verriet Ingo, was genau ihn an seiner zukünftigen Ehefrau so sehr fasziniert!

Für den 29-Jährigen gibt es nur Annika, die ihn mit ihrem Charakter immer wieder um den Finger winkelt. "Ich liebe ihre crazy Art. Sie ist manchmal ein bisschen vergesslich, aber manchmal überrascht sie mich auch und lässt sich was Schönes einfallen", schwärmte Ingo gegenüber Promiflash von seiner Angebeteten. Doch auch äußerlich scheint die Neu-Düsseldorferin voll seinem Geschmack zu entsprechen: "Das gefällt mir am besten, dass sie die roten Haare hat. Auch etwas länger jetzt als vorher so kurz."

Doch auch Ingo konnte bei Annika auf Anhieb mit seinem Wesen punkten: "Ich liebe alles an Ingo. Vor allem, dass er mich so nimmt, wie ich bin. Er weiß, wann er mich in Ruhe zu lassen hat", erklärte die Großküchenkraft. Gleichzeitig finde er für jede Situation die passenden Worte: "Er baut mich immer auf."

Facebook / Ingo und Annika Fanpage Annika und Ingo im März 2019

Anzeige

Promiflash Ingo und Annika im Juni 2019

Anzeige

Facebook / Ingo und Annika Fanpage Ingo und Annika beim Bierkönig Festival 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de