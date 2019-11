Die Queen (93) weiß am besten, was ihr steht – und daher macht sie ihr Make-up an fast allen Tagen im Jahr selbst. Während sie in anderen Bereichen die luxuriösen Vorzüge eines Royals genießt und einen Fahrer, eine Haushälterin oder eine persönliche Assistentin nicht missen will, verzichtet sie doch weitestgehend auf einen Make-up-Artisten. Nur für einen einzigen Anlass im Jahr lässt Queen Elizabeth II. eine professionelle Visagistin in den Buckingham-Palast kommen.

Ihre ehemalige persönliche Assistentin und Schneiderin Angela Kelly enthüllte in ihrem Buch "The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe", bei welchem Event sich die Queen bei ihrem Make-up helfen lässt: Bei der Aufzeichnung der Weihnachtsansprache. "Sie werden überrascht sein, zu erfahren, dass dies die einzige Gelegenheit im Laufe des Jahres ist, bei der Ihre Majestät ihr Make-up nicht selbst aufträgt", verriet Angela, laut Mirror, in ihrem Werk. An diesem Tag wird die Visagistin Marilyn Widdes in den Palast bestellt und sorgt dafür, dass die Queen vor der Kamera blendend aussieht.

Üblicherweise wird die Weihnachtsrede der Queen an Heiligabend um 15 Uhr im britischen Fernsehen und im Internet ausgestrahlt. Bereits wenige Tage vorher wird die Ansprache im Buckingham-Palast aufgezeichnet.

Getty Images Queen Elizabeth II. im Oktober 2019

Getty Images Queen Elizabeth II. im Oktober 2019

Getty Images Queen Elizabeth II. in Ascot

